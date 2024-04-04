الخليج اليوم .. ضبط 648 مخالفًا لنقلهم الركاب دون ترخيص في مطارات السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت الهيئة العامة للنقل عن ضبط (648) مخالفًا وحجز (582) سيارة، لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في مطارات السعودية، خلال الفترة من 17 - 23 رمضان الجاري، وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة أن الحملة الرقابية تأتي بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات، كما أن عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص في المطارات تصل إلى 5000 ريال، إضافةً إلى حجز المركبة المخالفة، مؤكدةً أهمية التأكد من امتثال الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أن الحملات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، والتعريف بخيارات التنقل المختلفة المتاحة للمستفيدين، كما أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان تقديم خدمة نقل آمنة وعالية الجودة لجميع المسافرين.