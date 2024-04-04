شكرا لقرائتكم خبر عن تبون يؤكد لنظيره الفلسطينى موقف الجزائر الثابت من حق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطينى محمود عباس، آخر التطورات في فلسطين والحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الجزائري على "آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطينى، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة".

وشدد تبون على "أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس".

وأكد "ثبات مواقف الجزائر، ومواصلة دعمها لكل الجهود الدولية، الهادفة إلى إحقاق الحقّ وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الشرعية".

بدوره وجه الرئيس الفلسطيني الشكر والتقدير لنظيره الجزائري على "موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وللشعب الجزائري الشقيق على مواقفه الثابتة، مثمنا جهود الجزائر في المحافل الدولية، خاصة من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، وتمثيلها للدول العربية في المجلس، ومساعيها المتواصلة لحشد الإجماع الدولي على وقف العدوان على شعبنا، ودعم عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية".