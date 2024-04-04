شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المطبخ العالمى تدعو لتحقيق مستقل من طرف ثالث فى غارات الاحتلال على موظفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت منظمة المطبخ المركزى العالمى أو وورلد سنترال كيتشن، إلى إجراء تحقيق مستقل يجرى من قبل طرف ثالث فى الغارات الإسرائيلية، التى أسفرت عن مقتل سبعة من موظفيها فى قطاع غزة.

وذكرت المنظمة في بيان اليوم الخميس، نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية، لقد طلبنا من حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا والمملكة المتحدة الانضمام إلينا في المطالبة بإجراء تحقيق مستقل يجرى من قبل طرف ثالث في هذه الهجمات، بما في ذلك ما إذا كانت قد نفذت عمدا أو انتهكت القانون الدولي.

وأضافت المنظمة أنها طلبت من الحكومة الإسرائيلية الاحتفاظ بجميع الوثائق والاتصالات والتسجيلات المرئية والصوتية وأي مواد أخرى يحتمل أن تكون ذات صلة بالضربات من أجل ضمان نزاهة التحقيق.

يذكر أن المتطوعين السبعة للمنظمة، الذين قتلوا في الغارة، من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة وفلسطين، وكان أحدهم يحمل جنسية مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا.

وتعرضت قافلة من مركبات المنظمة للقصف عدة مرات من قبل الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، بعد مغادرتها أحد مستودعات المجموعة، حيث قامت بتسليم المساعدات الغذائية.