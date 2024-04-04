الخليج اليوم .. 59% نمو سجلات قطاع الألعاب الإلكترونية.. والرياض الأعلى

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بلغت السجلات التجارية لنشاط تطوير الألعاب الإلكترونية في السعودية 4371 سجل تجاري في الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت نمواً لافتاً بـ نسبة 59% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إذ بلغ حجم السجلات للقطاع نفسه نحو 2742 سجل، حسبما كشفته نشرة قطاع الأعمال لوزارة التجارة.

واطلعت "العربية.نت" على نسخة من التقرير ذاته إذ أظهر أن مدينة الرياض سجلت أعلى منطقة من حيث عدد السجلات التجارية بنحو 2,494 تليها مكة المكرمة بـ 988 سجل، فيما جاءت الشرقية بـواقع 478 سجلاً تجاري، بينما حصدت المدينة المنورة المرتبة الرابعة بواقع137سجلاً تجارياً، فيما كانت القصيم الأقل في سجلات تطوير الألعاب الإلكترونية بواقع 71 سجلاً تجارياً.

نمو قطاع الألعاب

إلى ذلك، فإن سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية يشهد نمواً سريعاً، إذ بلغ حجمه 3.75 مليارات ريال في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات ريال بحلول 2026، فيما تدعم السعودية نمو قطاع الألعاب عبر إطلاقها في عام 2022 استراتيجية تطوير القطاع، إذ ترغب عبرها جعل البلاد مركزًا عالميًا للألعاب الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية في تعزيز نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في السعودية، وخلق فرص عمل جديدة، إذ تتضمن الاستراتيجية إنشاء هيئة متخصصة في تنظيم وتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي للشركات، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وفعاليات رياضية إلكترونية.

وطبقاً لبيانات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فإن السعودية أصبحت الآن موطناً لـ 23.5 مليون شخص من عشاق ألعاب الفيديو، إذ يمثلون نسبة 67% من إجمالي عدد السكان، إضافة إلى أن عدد اللاعبين المحترفين يتجاوز 100 لاعب محترف متفرغ للرياضات الإلكترونية في البطولات المحلية والدولية.