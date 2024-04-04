شكرا لقرائتكم خبر عن خلال العشر الأواخر.. شئون الحرمين توفر خدمات خاصة لذوى الهمم داخل المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي المسجد الحرام من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة خدمات خاصة، خلال شهر رمضان الكريم، خاصة فى العشر الأواخر منه.



فى هذا الإطار خصصت الهيئة موقع لترجمة لغة الإشارة داخل المسجد الحرام لإرشادهم، إضافة لما توفره من تقنيات متقدمة في توجيه تلك الفئة إلى المرافق التي يحتاجونها مثل اللوحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وتوفير المصاحف المطبوعة بلغة برايل لذوي الإعاقة البصرية تسهيلاً لهم حتى يتمكنوا من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.



كما توفر الهيئة حزمة من الخدمات مثل خدمة دفع العربات المجانية التطوعية للطواف والمسعى وخدمة الإرشاد المكاني والتوجيه، ومصليات مخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة مجهزة بالاحتياجات اللازمة التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة.



ومن جهة ثانية، دعمت رئاسة الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى، كوادر الإدارة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالحرمين الشريفين، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على ضوء الزيادة الكبيرة لأعداد المعتمرين والقاصدين والزائرين للحرمين، لتعزيز خدمة التوعية الدينية الميدانية في صحن المطاف والمسعى.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن مهام هيئة الأمر بالمعروف بالحرمين الشريفين على مدار الساعة، تتركز بالقيام بالتوعية الميدانية، ونصح الزائرين والقاصدين والمعتمرين، وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية، واتباع هدى النبي باللين والحكمة والموعظة الحسنة، علاوة على تصحيح بعض المخالفات التي قد تقع من قاصدي بيت الله العتيق ومسجد النبي الكريم؛ أثناء أداء المناسك والعبادات إلى جانب تعزيز قيم التسامح والوسطية ونشر العقيدة الصحيحة والسنة المطهرة، وإثراء التجربة الدينية للزائرين المصلين والمعتمرين وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء إيمانية.