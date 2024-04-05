شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس القبرصي يبدأ زيارة رسمية إلى لبنان الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس زيارة رسمية على رأس وفد وزاري إلى لبنان يوم الاثنين المقبل، يجري خلالها محادثات رسمية مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات المشتركة.

وذكرت الوكالة اللبنانية للأنباء، أن رئيس قبرص خريستودوليدس سيلتقي خلال الزيارة أيضا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

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