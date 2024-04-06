شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ماريا القحطانى.. تفاصيل مقتل القيادى العراقى بهيئة تحرير الشام فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبو ماريا القحطانى.. قتل القيادى البارز هيئة تحرير الشام أبو ماريا القحطانى فى منطقة خاضعة لسيطرة الفصيل فى شمال شرق سوريا.

أبو ماريا القحطانى هو اسم مستعار ولكن اسمه الحقيقى ميسر على عبدالله الجبورى، و كان القحطانى خاضع لعقوبات أمريكية منذ العام 2012، وتـتهمه وزارة الخزانة بأنه انتقل إلى سوريا فى العام 2011 لنشر عقيدة القاعدة هناك، قبل توليه مناصب قيادية فى جبهة النصرة.

أعلنت هيئة تحرير الشام فى بيان استشهاد الشيخ أبو ماريا القحطانى جراء هجوم باستخدام حزام ناسف، نفذ على يدى عنصر ينتمى لتنظيم داعش.

يذكرأن، تسيطر "هيئة تحرير الشام" على مساحات شاسعة فى محافظة إدلب وأنحاء فى حماة وحلب واللاذقية.