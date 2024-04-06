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الخليج اليوم .. إعلامية سعودية تكشف سبب محاولتها الانتحار عندما كانت في سن الـ 18 (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قالت الإعلامية لجين عمران إنها حاولت الانتحار عندما كانت في سن 18 عاما.

وقالت لجين عمران خلال حديثها ببرنامج "حبر سري": "هذه التجربة الوحيدة اللي أحمد رب العالمين أنها فشلت، وقتها كنت مابي أزعج أهلي بمشاكلي ولا يشيلون همي، بتوصلين بعض الأحيان لحلول خلاص أنهي حياتي أحسن".

وأضافت: "عمري كان صغير ما كان عندي هذي الحكمة والتجارب، وبعد زواجي اكتشفت أمور كثيرة كانوا مخبيينها عني ما كنت أعرفها عن شريك حياتي".

 

وتابعت: "كان صعب أطلع من هذه الزيجة لوجود بنتي، حاولت الانتحار وفشلت، وحملت بابني وحاولت أسقط نفسي لأني شفت أني واصله لطريق مسدود".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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