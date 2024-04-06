شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية باليمن: الحوثيون حولوا أراضى اليمن إلى أكبر حقل ألغام فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن "إن قوات الحوثى حولت اليمن إلى أكبر حقل ألغام على الإطلاق على مستوى العالم بزراعتها نحو مليونى لغم".

وأضافت السفارة الأمريكية - في بيان، الجمعة، لها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - "أن الأمر سيستغرق ثماني سنوات لإزالة كلية للألغام التى زرعتها قوات الحوثى فى الأراضى اليمنية".

وشدد البيان، على ضرورة أن يتوقف الحوثيون عن استخدام الأراضي كسلاح في الحرب والبدء في العمل من أجل مستقبل سلمي لجميع اليمنيين، مشيرًا إلى دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لإزالة الألغام في اليمن، لافتًا إلى أن "كل خطوة نحو إزالة الألغام هي خطوة نحو السلام".

وفي السياق ذاته، أصيب مدني بجروح خطيرة، اليوم، إثر انفجار لغم أرضى من مخلفات تنظيم جماعة الحوثى في محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر حقوقية يمنية، بأن لغمًا أرضيًا من مخلفات تنظيم جماعة الحوثى انفجر بالمواطن "عبد الملك الزعزعى" أثناء أداء عمله في حراسة أرضية تابعة لمؤسسة خيرية في منطقة "أبو حلفة" بمديرية الحالي.

وبحسب المصادر فإن الانفجار أدى إلى بتر قدمي الضحية وإحدى يديه.