الخليج اليوم .. السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في مايو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أظهرت قائمة أسعار قدمها مصدر في القطاع أن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا في مايو/أيار.

وحددت "أرامكو" السعودية سعر البيع الرسمي عند علاوة 2.95 دولار فوق متوسط عمان/دبي، بزيادة 30 سنتا عن سعر أبريل/نيسان.

يشار إلى أن مصادر بقطاع النفط قالت إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في مايو/أيار.

ووفقا لمسح أجرته رويترز لستة مصادر في قطاع التكرير، فقد يرتفع سعر البيع الرسمي لشهر مايو/أيار للخام العربي الخفيف بما يتراوح بين 20 إلى 30 سنتا للبرميل مقابل أبريل/نيسان.

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع إن سعر البيع الرسمي لشهر مايو/أيار للخام العربي الخفيف جدا قد يزيد بمقدار 30 إلى 50 سنتا للبرميل على خلفية ارتفاع علاوات خام مربان ذي الجودة المماثلة من أبوظبي.

كانت أرامكو السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في أبريل/نيسان إلى آسيا بعلاوة 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو أعلى بقليل من علاوة الشهر السابق البالغة 1.50 دولار للبرميل.

تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

وفي مارس الماضي، أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، أن السعودية ستمدد خفضها التطوعي من إنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".

وذكر المسؤول أنه بذلك سيكون إنتاج السعودية من النفط ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024م، وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.

وبيّن المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023م، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".