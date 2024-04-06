الخليج اليوم .. جماهير الأهلي المصري توجه رسالة لآل الشيخ بعد إلغاء مباراة فريقها ضد الزمالك في السعودية (صورة)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حرصت جماهير الأهلي التي احتشدت في مدرجات ملعب القاهرة أمس الجمعة لمتابعة مباراة فريقها ضد ضيفه سيمبا التنزاني على توجيه رسالة عاطفية إلى رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

ورفعت الجماهير في المدرجات لافته عملاقة عليها صورة آل الشيخ وكتبت عليها: "حبناك لحبك للنادي الأهلي".

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي ضد غريمه الزمالك في السعودية في الـ15 من أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري المصري، لكن مسؤولي الزمالك رفضوا نقل المباراة من ملعب القاهرة.

وهاجم آل الشيخ، المتحدث الرسمي باسم الزمالك، أحمد سالم، بعد إعلانه أن فريقه سيواجه الأهلي في القاهرة رغم العرض السعودي.

وطالب المستشار السعودي مجلس إدارة الزمالك بإزالة صورة له داخل مقر النادي، ومعاقبة أحمد سالم لإعلانه رفض الفريق لعب مباراة القمة في السعودية.