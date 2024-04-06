شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعم الشعب الأوكرانى بـ51 طنا من المساعدات تشمل مولدات وأجهزة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 ، التى يسيرها المركز، إلى مطار زوسوف البولندى القريب من الحدود الأوكرانية، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.



وذكر المركز - فى بيان صحفى أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم/ السبت/ - أن الطائرة الإغاثية، ضمن مساعدات السعودية للشعب الأوكراني، وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالى 51 طنًا.