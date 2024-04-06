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السعودية تدعم الشعب الأوكرانى بـ51 طنا من المساعدات تشمل مولدات وأجهزة كهربائية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 ، التى يسيرها المركز، إلى مطار زوسوف البولندى القريب من الحدود الأوكرانية، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.


وذكر المركز - فى بيان صحفى أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم/ السبت/ - أن الطائرة الإغاثية، ضمن مساعدات السعودية للشعب الأوكراني، وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالى 51 طنًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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