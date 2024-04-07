شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: يجب مواصلة الحوار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتجاوز التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، أهمية مواصلة الحوار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان؛ لحسم المشاكل وتجاوز التحديات.

وشدد رشيد خلال استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني- على أهمية ما تم التوصل إليه من حل مناسب لرواتب موظفي إقليم كردستان، وضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز مهم لمواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لحسم المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون، والالتزام بمفردات الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة، وفقا لما أوردته قناة السومرية الإخبارية.

وأكد رشيد على أهمية إكمال الاستعدادات الضرورية لإجراء انتخابات إقليم كردستان وبمشاركة جميع الأطراف السياسية في الإقليم؛ لضمان نزاهتها وشفافيتها وبما يحقق تطلعات مواطني كردستان وممارستهم لحقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم، مثمنا دور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في إيجاد حلول للمشاكل وتقوية العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وأشار إلى أهمية مواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان باعتباره المسار الوحيد الذي يفضي إلى حسم المشاكل وتجاوز التحديات، والأخذ بالاعتبار مصالح جميع المواطنين، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية لحماية الأمن والاستقرار في البلد، ودعم جهود البناء والإعمار وتنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة الاتحادية وبما يحقق العدالة الاجتماعية.

بدوره.. أكد رئيس إقليم كردستان، أن التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم والتفاهمات الجارية يسهم في توطيد العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مثمنا دور وجهود رئيس الجمهورية في التوصل إلى اتفاق لمسألة الرواتب، وسعيه الدائم لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية.