الخليج اليوم .. 500 مشروع إغاثي نفذته السعودية بـ"مليار" دولار في 55 دولة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت السعودية عبر ذراعها الإنساني والإغاثي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،501 مشروع إغاثي في مجالات الصحة والغذاء والمياه والإصحاح البيئي شملت 55 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تجاوزت مليار دولار، استفاد منها أكثر من 415 مليون فرد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". 415 مليون مستفيد من تلك المشروعات الإغاثية

وفي الوقت الذي يحتفي المركز بـ يوم الصحة العالمي المصادف لـ 7 أبريل من كل عام، فإن الذراع الإنساني للمملكة، قدم في الجمهورية اليمنية خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ وفر الأطراف الصناعية ذات الجودة العالية للمصابين في محافظة مأرب، بجانب تقديم خدمات الرعاية التخصصية الصحية لمرضى الفشل الكلوي من خلال جلسات التصفية الدموية وتأمين العلاج الضروري المجاني للحفاظ على حياتهم في محافظة المهرة باليمن.



إلى ذلك، دعم المركز الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال معالجة النقص الحاد في الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات الأدوية والوقود الذي يؤثر على الوظائف الحيوية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في قطاع غزة بفلسطين.



ليس هذا فحسب، بل عمد إلى تجهيز أقسام العناية المركزة بالأجهزة الطبية اللازمة وتوفير خدمة الصيانة لها في جمهورية السودان، مقدماً دعماً مالياً لإنقاذ حياة مرضى السرطان من اللاجئين السوريين المتواجدين بالأردن، والمساعدة في تغطية تكاليف علاجهم، معززاً خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية من خلال الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتوعية المجتمعية والنفسية بالمجان.

وفي مجال مشاريع المياه والإصحاح البيئي، وفر مركز الملك سلمان للإغاثة مصادر للمياه الآمنة والنقية الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي في المجتمعات الأشد احتياجاً، من خلال حفر وتطوير آبار المياه، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي، بجانب تصريف المخلفات والنفايات بطريقة آمنة وصحية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتعزيز النظافة الشخصية لإيجاد بيئة نظيفة آمنة في عدد من الدول المستفيدة