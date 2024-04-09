شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن استئناف رحلات بغداد - بصرة - بكين فى مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، أنه ستستأنف رحلات الطيران المباشر مابين بغداد - بصرة - بكين في مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن الرابع من شهر مايو المقبل سيكون موعدا لتسيير أول رحلة مباشرة من مطار بغداد الدولي مرورا بمطار البصرة الدولي ومن ثم إلى مطار بكين داشينج الدولي، بعد توقف استمر لعدة سنوات.

وأضافت أن افتتاح الخطٍ الجديد والمباشر لرحلات الناقل الوطني بين العراق والصين جاء استنادا لتوجيه وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي بفتح وجهات سفر جديدة وتوسيع عمل الخطوط الجوية العراقية.

وتابعت أن الخطة التشغيلية للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية استكملت إجراءات عودة تشغيل هذا الخط الحيوي بين العراق والصين.. لافتا إلى أن عدد الرحلات المجدولة ستكون بواقع رحلتين أسبوعيا، ذهابا من العراق يومي السبت والثلاثاء، وإيابا من بكين يومي الأحد والأربعاء، فضلا عن تخصيص طائرة الأحلام المتميزة برفاهية السفر العالية، والمناسبة للمسافات الطويلة.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم أن خطة التشغيل التي تحظى بدعم الوزير السعداوي تستهدف رفع مستوى الخدمات وإطلاق العروض المتعددة والتنافسية.. مؤكدا حرص الشركة على تنفيذ أكبر عدد من الرحلات ونقل المسافرين وتعظيم الواردات المالية للخطوط الجوية العراقية.