شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يوجه التهنئة إلى الأمة الإسلامية بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس العراق عبد اللطيف رشيد، الثلاثاء، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر.

وقال رئيس العراق فى تدوينه له على موقع إكس: "بحلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأزكى التهاني وأطيب الأمنيات الى أبناء شعبنا العراقي الكريم والأمة الإسلامية، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا ينعم فيه العراقيون بالأمن والأمان والسلام".

وأضاف، "ونوجه تحية إجلال وإكرام الى شهدائنا الأبرار وعوائلهم المُضحية، والى قواتنا الأمنية البطلة الساهرة على أمن وسلامة المواطنين".