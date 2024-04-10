شكرا لقرائتكم خبر عن تشرفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين.. الملك سلمان يوجه تهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز تهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" "أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين".

وأضاف "نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع".