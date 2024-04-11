شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء الكويت وباكستان يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون بين بلديهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح مع نظيره الباكستاني شهباز شريف، العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وتبادل رئيسا حكومتي البلدين - خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم - التهانئ بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلين المولى - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الصديقين، وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.