شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والكويت يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، هاتفيا مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



وشهد الاتصال -حسبما أفادت قناة (العراقية) الإخبارية الأربعاء- مناقشة أبرز التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وسبل العمل المشترك، من أجل بسط الاستقرار وفتح الآفاق نحو تنمية مستدامة لما فيه صالح شعوب المنطقة.



وتبادل رئيس الوزراء العراقي وأمير دولة الكويت، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث عبر الجانبان عن تمنياتهما لشعوب الأمة العربية والإسلامية، بدوام الاستقرار والأمن والازدهار.