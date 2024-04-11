شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موريتانيا يتبادل التهنئة هاتفيا مع رئيسى تونس ومالي بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اتصالين هاتفيين، كل على حدة، من رئيسي تونس قيس سعيد ومالي آسيمي كويتا؛ للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكرت الرئاسة الموريتانية- في بيان، اليوم الخميس، أن الرئيس الغزواني تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي قيس سعيد، تبادلا خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما تناولا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت الرئاسة الموريتانية ، أن الرئيس الغزواني تلقى أيضا، اتصالا هاتفيا، من نظيره المالي آسيمي كويتا. تبادلا خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة العيد. كما تناولا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.