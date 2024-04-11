شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والأمم المتحدة تدعوان لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد محادثات في موسكو.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت الخارجية الروسية في بيان بعد اجتماعهما إنهما أكدا أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإتاحة الوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المتضررين والمحتاجين وإطلاق سراح الرهائن.

وأضافت أنهما أوليا اهتماماً كبيراً باحتمالات إحياء عملية السلام للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع.