شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 27 عنصرا من مليشيات الشباب فى عملية للجيش الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 27 من عناصر مليشيات الشباب (الخوارج) الإرهابية فى عملية عسكرية للجيش الصومالى جرت بمنطقة "بار سانجوني" فى محافظة جوبا السفلى جنوب الصومال.



وأكد بيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية -أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /الخميس/- أن العملية العسكرية التى نفذها الجيش الصومالى بالتعاون مع الشركاء الدوليين جرت بمنطقة "بار سانجوني"، مشيرا إلى أن تنفيذ العملية جاتء عقب تلقى الجيش معلومات بتجمع عناصر مليشيات "الخوارج" فى المنطقة من أجل إعداد مخطط إرهابى لاستهداف المدنيين الأبرياء.



وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن اعتقال خمسة إرهابيين من عناصر مليشيات "الخوارج"، مشيرا إلى أن الجيش الصومالى يواصل عمليات الملاحقة ضد فلول المتمردين بجنوب ووسط البلاد.