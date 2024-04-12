شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى: تحديث منظومة القوات الجوية بطائرات اليوروفايتر والكاراكال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بعمليات التحديث والتطوير الجارية لمنظومة الطيران بالقوات الجوية الكويتية، والمتمثلة فى استلامها لعدد من طائرات اليوروفايتر والكاراكال.



وقالت (الدفاع الكويتية) -فى بيان لها إن الشيخ فهد أكد خلال جولة تفقدية شملت زيارة عدد من وحدات الجيش ان هذه العمليات سوف تحدث تحولا وتقدما كبيرا فى قدرات وإمكانيات القوة الجوية بما تتضمنه من تقنيات ومميزات من شأنها أن تسهم فى "تعزيز ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لقواتنا المسلحة".



وهنأ الشيخ فهد، منتسبى الجيش الكويتى بهذه المناسبة السعيدة، مقدرا لهم الجهود التى يبذلونها فى سبيل حفظ أمن الكويت واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن ما يقومون به من مهام وواجبات ومسؤوليات ليس بأمر مستغرب على حماة الوطن الذين نذروا أنفسهم لخدمته والتضحية من أجله.



ودعا قادة المواقع العسكرية للعمل بشكل متواصل للوصول بقدرات الجيش إلى المستويات المرجوة من الكفاءة والفاعلية، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على "الكويت " وهو ينعم بالأمن والأمان والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة لأمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .



واستمع الشيخ فهد، خلال هذه الزيارات، إلى شرح قدمه قادة المواقع العسكرية أوضحوا من خلاله طبيعة المهام والواجبات التى تقوم وحداتهم بتنفيذها مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد التى يتمتع بها منتسبوها بالاضافة إلى مستوى التعاون والتنسيق العسكرى القائم بين وزارة الدفاع والقطاعات العسكرية الأخرى فى الكويت والمتمثل فى القيام بتنفيذ العديد من المهام والتدريبات المشتركة.



وذكر البيان أن الجولة شملت زيارة قيادة الشرطة العسكرية وقاعدتى أحمد الجابر وسالم الصباح بالقوة الجوية، فيما كان ختام الجولة بزيارة قوة واجب (صباح) شمالى الكويت.