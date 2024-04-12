شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى يضبط 3 عناصر تكفيرية بباجة وسليانة وبن عروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم /الجمعة/ أن وحداته تمكنت من ضبط ثلاثة عناصر تكفيرية فى ولايات بباجة وسليانة وبن عروس.

وأضاف الحرس الوطنى - فى بيان - أن الوحدات ضبطت العنصر التكفيرى بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى وصادر بحق أحدهم حكم بالسجن لمدة عام، وأن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.