شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الكويتى: تحويل مسار جميع الرحلات القادمة والمغادرة بعيدا عن مناطق التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تحويل مسار جميع الرحلات القادمة والمغادرة بعيدًا عن مناطق التوتر على أن يتم جدولة الرحلات وفقًا لخط سيرها الجديد؛ نظرًا للحالة الأمنية التى تمر بها المنطقة وحرصًا على سلامة المسافرين.

وأعلن التلفزيون الرسمى الإيرانى قبل قليل أن إيران بدأت "هجوما واسعا" بالمسيرات والصواريخ على أهداف داخل إسرائيلى ردا على قصف القنصلية الإيرانية فى العاصمة السورية بدمشق.