شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الثانية من الصواريخ الإيرانية إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إيرانية وصول الدفعة الثانية من الصواريخ الإيرانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصلت الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ التى تم إطلاقها من العراق سماء إسرائيل، بينما تمكن الدفاع الجوى الإسرائيلى من إسقاط العشرات منها.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران باتجاه إسرائيل ، حيث تعيش إسرائيل فى حالة من الرعب، بعد أن هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية فى سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا ، بمن فيهم قادة الحرس الثورى الإيرانى.