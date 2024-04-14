شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية: قوى المقاومة ستقوم بواجبها في الدفاع عن أبناء شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أکدت الفصائل الفلسطينية، أن "قوى المقاومة ستقوم بواجبها للدفاع عن أبناء شعبنا بكل السبل والأدوات التي تمتلكها".

وأضافت الفصائل الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم : إن اعتداءات المستوطنين الصهاينة ضد أهلهم وممتلكاتهم في الضفة المحتلة تأتي في سياق مخططات العدو لتهجير شعبهم من الضفة، وأشارت الحركة إلى أن مشاهد المستوطنين المدججين بالسلاح وهم يعتدون على أبناء شعبهم ويرتكبون الجرائم تعكس عقلية العصابات التي نشأ عليها الكيان الصهيوني.

وتابعت: نؤكد على رهاننا الثابت بأن أبناء شعبنا في الضفة سيتصدون لهذه الهجمة الإرهابية الجديدة، وسيُفشِلونها، وأن قوى المقاومة ستقوم بواجبها في الدفاع عن أبناء شعبنا بكل السبل والأدوات التي تمتلكها.

كما حملت الفصائل الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، "مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع بعد ما يزيد على 30 سنة من سياسة التنسيق الأمني"، كما حملت الأنظمة العربية المطبعة مع العدو والمجتمع الدولي، "مسؤولية تفلت عصابات المستوطنين جراء سكوتهم تجاه جرائمهم".

ونوهت الحركة في هذا البيان، إلى أن "استباحة الضفة بهذا الشكل الممنهج يهدف لبسط الكيان سيطرته على المسجد الأقصى، وهو ما يجب أن تتنبه له الأمتان العربية والإسلامية".

وفي الختام، دعت الفصائل الفلسطينية، "كافة أبناء الشعب في كل مكان إلى التصدي بكل قوة لكل الاعتداءات"، كما دعت "العرب والمسلمين كافة إلى تصعيد الضغط في كل الميادين دفاعاً عن مقدساتنا وأرضنا".