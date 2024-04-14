شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إعادة فتح الأجواء الجوية بعد ساعات من إغلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، إعادة فتح الأجواء العراقية بعد ساعات من إغلاقها نتيجة الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت سلطة الطيران، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أنه تم فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد، مؤكدة أن فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق.

وكان وزير النقل العراقي رزاق السعداوي قد أعلن أمس إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية بالعراق.