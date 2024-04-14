شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الملكية الأردنية: الأمور عادت على طبيعتها وتأثير محدود فى مواعيد الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية فى الاردن سامر المجالي، أنه تم استئناف رحلات الشركة الصباحية اليوم الأحد فور إعادة فتح الأجواء الأردنية عقب حالة الإغلاق التي استمرت لساعات منذ مساء أمس السبت.

وقال المجالي، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن حركة الطيران فى الاردن عادت إلى مسارها الطبيعي منذ بداية فتح الأجواء، مشيرا في الوقت نفسه إلى تأثير وصفه بالمحدود سيكون في مواعيد إقلاع وهبوط الطائرات مع استئناف حركة الطيران لخطوط الملكية الأردنية وغيرها من الخطوط الدولية.

وأضاف أن نحو من 10 إلى12)رحلة تابعة للشركة تأثرت بـ إغلاق الأجواء الأردنية ، خلال الأوضاع التي وقعت بالأمس، مؤكدا أن الطائرات الموجودة في المحطات الخارجية التي جرى إيقافها منذ وقف حركة الطيران سيتم برمجة رحلاتها القادمة وإعادة المسافرين من الفنادق وتوجيههم إلى المطارات لاستئناف رحلاتهم فورا.

ووجه المجالي رسالة إلى المسافرين في الأراضي الأردني بالتوجه إلى مطار الملكة علياء الدولي عقب استئناف الرحلات الذي تم بالفعل، موضحا أن الرحلات ستشهد "تأخيرا بسيطا" كما سيتم استئناف الرحلات الصباحية إلى أوروبا والمنطقة تقريبا بوقتها المحدد قدر الإمكان على حد قوله.