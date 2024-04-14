شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل اللبنانى يؤكد المجال الجوى لمطار بيروت مفتوح أمام جميع الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور علي حميه، أن مطار بيروت مجاله الجوي مفتوح أمام جميع الطائرات، وعلى شركات الطيران جدولة رحلاتها، مشيرا إلى أن المديرية العامة للطيران المدني تقوم بكل ما هو مطلوب منها لتسهيل العمل على أكمل وجه.

وأوضح الوزير اللبناني خلال تفقده اليوم الأحد، مطار رفيق الحريري الدولي، يرافقه المدير العام للطيران المدني اللبناني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية - أنه وفقا للتطورات التي تحدث على المستوى الإقليمي تم التنسيق مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من أجل سلامة وأمن الأجواء اللبنانية والمسافرين من وإلى المطار تم اتخاذ إجراء احترازي بغلق المجال الجوي أمام الطائرات المغادرة أو القادمة حتى السابعة صباحا، مشيرا إلى أنه بعد اتصال مع المديرية العامة للطيران المدني عند الخامسة صباحا تم إعادة فتح المجال أمام حركة الملاحة الجوية.

وأكد أن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية سيرت رحلاتها إلى أوروبا، كما أن الشركات العربية والعالمية تعيد جدولة رحلاتها، موجها الشكر إلى المديرية العامة للطيران المدني، وإلى المراقبين الجويين الذين كانوا متواجدين في برج المراقبة لأن هذه المراحل تثبت مدى وطنية الموظف الذي يكون دائما في الصفوف الأمامية، وهذا ينطبق على جميع الأجهزة الأمنية العاملة في المطار ، والتي كانت حاضرة وتعمل على قدم وساق داخل مبنى الركاب ومرافق المطار جميعا.