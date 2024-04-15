شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة العربية واتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) واتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي ؛ وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بعد غد الأربعاء.



يأتي توقيع البروتوكول في إطار توطيد العلاقات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، وتكريسا لسياسة انفتاح الأمانة العامة على مختلف المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وسعيا لتعزيز التعاون الإعلامي وتعميق الروابط الثقافية بين الدول الاعضاء.



وأفاد بيان صحفي صادر عن الجامعة اليوم الاثنين بأن البروتوكول يشمل عدة مجالات للتعاون تتعلق بصفة اساسية بالتدريب والتأهيل في مجال الإعلام والصحافة ، وتوطيد التبادل الإعلامي بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإعلام ، وتنظيم الفعاليات الإعلامية المشتركة، وعقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة.



وصرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الرغبة القوية لدى المنظمتين في تنمية وتطوير التعاون المهني بما يلبي متطلبات الجانبين ويساير التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة..مؤكدا أهمية تكثيف التعاون الإعلامي بين الدول العربية والإسلامية..ومعربا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تقوية دور وسائل الإعلام في نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتعميق التواصل الإعلامي والثقافي.