شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية الروسية تقصف مواقع للمسلحين فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتعارضة فى سوريا، الميجور جنرال يورى بوبوف، إن القوات الجوية الروسية دمرت خمسة مخابئ للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف التى تسيطر عليها الولايات المتحدة ولجأوا إلى محافظة حمص السورية.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوبوف، قوله إن "القوات الجوية الروسية دمرت خمسة مخابئ يستخدمها المسلحون الذين غادروا منطقة التنف ولجأوا إلى المناطق التى يصعب الوصول إليها فى سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص".



وتابع أن "طائرات التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، تواصل تحقيق سوابق خطيرة فى سماء سوريا، حيث تحلق فى انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك وتنتهك المجال الجوى لسوريا".



وأوضح أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، سجل الجيش الروسى خمسة انتهاكات لبروتوكولات منع الاشتباك المؤرخة فى 9 ديسمبر 2019، وترتبط هذه الحوادث بتحليقات جوية لم يتم التنسيق بشأنها مع الجانب الروسى وشاركت فيها مسيرات.