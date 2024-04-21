شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الجزائرى يصل سلطنة عمان لتعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، إبراهيم بوغالي، السبت، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية لمدة على رأس وفد من نواب المجلس.

وبحسب بيان المجلس تأتي هذه الزيارة، التي تدوم لمدة 6 أيام، تلبية لدعوة من نظيره الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى العماني.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستشكل "فرصة لبحث فرص توطيد علاقات الأخوة والصداقة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما على المستوى البرلماني.