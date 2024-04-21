شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى للقاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن حربا شاملة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن رئيس وزارء إسرائيل بنيامين نتنياهو يحاول من خلال الحرب الإسرائيلية تنفيذ عمليات إبادة جماعية بقطاع غزة.

وتابع، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، مع الإعلامية منى صالح، أن إسرائيل تستهدف إيصال الشعب الفلسطيني إلى حالة من اليأس وفقدان الأمل، لافتًا إلى أن الحرب الإسرائيلية تستهدف كل ما هو فلسطيني واجتثاث الوجود الفلسطيني.

وواصل مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو أمام مجلس الأمن 4 مرات لمنع وقف العدوان الإسرائيلي، منوهًا أن الاحتلال يشن حربا شاملة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدم.

وأوضح، أن التوغل الإسرائيلي يأتي اعتمادا على الدعم الأمريكي غير المتناهي وغير المحدود، أمام ميثاق يشهده المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في قطاع غزة وفي حق الشعب الفلسطيني بأكمله.

وأشار إلى أنه عندما تقع حوادث ضد إسرائيل العالم بأكمله "يقوم ولا يقعد" وعندما تكون إسرائيل هي المعتدية، وتمارس جميع تلك الجرائم والإبادة في حق الشعب الفلسطيني يصم العالم آذانه عن الاستماع إلى صرخات الضحايا، وعن مشاهدة مشاهد الإجرام والإرهاب وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تقوم به إسرائيل يقومون باللوم على الضحية وليس الجلاد.