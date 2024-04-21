شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والاتحاد الأفريقي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بالمجال الأمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الأمن الداخلي الصومالي اللواء عبدالله شيخ إسماعيل، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي في البلاد ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية "أتميس" محمد الأمين سويف سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وبحث الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية " صونا" - العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير الصومالي عن شكره وتقديره لبعثة القوات الأفريقية على دورها الهام في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد والقضاء على الإرهاب.