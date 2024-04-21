شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى العمرة والزيارة يبدأ أعماله غداً بالمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أعمال "منتدى العمرة والزيارة" في نسخته الأولى، بالمدينة المنورة، غداً الإثنين، والمعرض المصاحب، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ويُعد المنتدى الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام، منصة شاملة تجمع المنشآت العاملة في قطاع العمرة والزيارة المحلية والدولية، وتتضمن أعماله، جلسات حوارية، وورش عمل، ومعرضاً مصاحباً يستعرض أحدث الخدمات المقدمة والحلول المبتكرة والمستدامة في مجال التطوير والتحسين المستمر، ويعد فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المشاركة والمختصين. وفق"واس".

كما تناقش أعمال المنتدى التحديات والفرص والاتجاهات الناشئة في القطاع، ويقدم رؤى وتوصيات لتحسين تجربة المعتمرين والزوار وتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين.

يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والإبداع لإثراء رحلة العمرة وزيارة الحرمين، إضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للمعتمر والزائر، وتحفيز الشراكات وبناء علاقات مستدامة بين المنشآت العاملة في قطاع العمرة والزيارة، فضلًا عن توسيع الشبكات المحلية والدولية للعمل في تقديم حلول متكاملة للمعتمر والزائر.

ويسعى المنتدى إلى إبراز الجهود والمشاريع التى تقوم بها لتسهيل رحلة المعتمرين، وتبني الحلول التطويرية التي تسهم في رفع مستويات جودة الخدمات المقدمة في ظل زيادة أعداد المعتمرين والزوار، من خلال تقديم منتجات مبتكرة، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات الجديدة ضمن رؤية السعودية 2030.