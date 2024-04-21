شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط دعوات من منظمات الهيكل لاقتحامات أوسع بعيد الفصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة "إن نحو 110 مستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته".

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي، منتصف الليلة التي تسبق بدء العيد، في 23 أبريل الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي وحتى 14 أبريل الجاري، استشهد في محافظة القدس 59 مواطنا وأصيب 172 آخرون برصاص قوات الاحتلال، واعتقل 1325، وحكم منهم 155 بالسجن الفعلي.

وفي الفترة ذاتها، أصدرت سلطات الاحتلال 85 قرارا بالحبس المنزلي و68 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس، وقرارات أخرى بالمنع من السفر. وهدمت قوات الاحتلال 133 منزلا، فيما اقتحم 18301 مستوطن المسجد الأقصى المبارك.