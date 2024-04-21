شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب شامل بالضفة حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة فتح الإضراب الشامل فى الضفة الغربية، الأحد، داعية إلى تصعيد المواجهات.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت فتح إن الإضراب الشامل في الضفة الغربية سيبدأ، الأحد، في أعقاب قتل الجيش الإسرائيلي 14 فلسطينياً في مخيم نور شمس، ودعت إلى تصعيد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي.

وكانت قد قالت الصحة الفلسطينية، إنها تمكنت من انتشال جثامين 13 شهيدًا فلسطينيا من مخيم نور شمس بطولكرم، خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواجدت في محيط مستشفى طولكرم الحكومي، وأعاقت عمل طواقم وسيارات الإسعاف، في حين تعاملت طواقم الاسعاف مع أكثر من 40 مصاباً ما بين الرصاص الحي والضرب والتنكيل.