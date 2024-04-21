شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال وصربيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الشعب الصومالي آدم محمد نور، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص لرئيس جمهورية صربيا للقرن الإفريقي فلاديمير أورلي، سبل تعزيز التعاون الثنائي.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية، العلاقات بين حكومة الصومال وصربيا، وإنشاء لجان صداقة بينهما.



وأكد مبعوث الرئيس الصربي أن حكومة بلاده تقف إلى جانب الحكومة والشعب الصومالي للمساهمة في قضايا التنمية والتطوير.