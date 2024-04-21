شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يحذر مجددا من العواقب الخطيرة لهجوم إسرائيل المحتمل على رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، مجددا من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح الفلسطينية.. داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

كما حذر العاهل الأردني ، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بحثا خلاله التطورات الراهنة ، من خطورة التصعيد في المنطقة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة حماية المدنيين في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع .. مشيرا إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي.