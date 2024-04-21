شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الشيخ أحمد عبد الله رئيس الوزراء نائبًا لأمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، نائبا للأمير طوال فترات غيابه عن البلاد.

ونص الأمر الأميري على أن يكون الشيخ أحمد عبد الله، نائبا لأمير الكويت خلال فترة غيابه، وأن يستمر ذلك إلى أن يتم تعيين ولي جديد للعهد.