شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: إطلاق نار على شابين فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية طعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على شابين فلسطينيين وقامت بتحييدهما، بعد أن حاولا تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار، قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن طواقم الإسعاف تلقت بلاغا عن عملية إطلاق نار على قوة للجيش الإسرائيلي على مدخل بيت عينون.

ونصب جيش الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية وعمد على تفتيش سيارات الفلسطينيين، فيما قامت قوات الاحتلال بعمليات تفتيش ومداهمة عشرات المنازل في بيت عينون، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

ولم تتوافر بيانات رسمية فلسطينية حتى الآن بخصوص الحادث.