شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ألمانيا يؤكد لرئيس وزراء الاحتلال ضرورة تجنب التصعيد في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الألمانى أولاف شولتز، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم /الأحد/ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الهدف الآن هو تجنب التصعيد الإقليمي واشتعال الأزمة في الشرق الأوسط.



وصرح المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبستريت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي اطلع المستشار الألماني على تطورات الوضع في المنطقة، فيما رحب شولتز بقرار رؤساء الدول والحكومات في المجلس الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات على إيران.



وأضاف المتحدث أن المستشار الألماني شدد على أن الحكومة الفيدرالية الألمانية ستواصل التنسيق بشكل وثيق مع شركاء مجموعة الدول الصناعية السبع وفي الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع فى الشرق الأوسط والأدنى.