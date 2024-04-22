شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن العثور على سيارة انطلقت منها صواريخ استهدفت عمق الأراضى السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى أن القوات الأمنية نفذت عملية بحث وتفتيش واسعة عن عناصر استهدفت قاعدة للتحالف الدولى بعدد من الصواريخ فى عمق الأراضى السورية.



وأشارت خلية الإعلام الأمنى فى العراق - فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء أمس /الأحد/- إلى أن القوات الأمنية عثرت على السيارة التى انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها.



وأضافت أن القوات الأمنية مازالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين.