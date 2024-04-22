شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج طفلة من رحم فلسطينية استشهدت بغارة إسرائيلية على منزل فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولدت طفلة من رحم سيدة فلسطينية استشهدت مع زوجها وابنتها الأخرى فى هجوم إسرائيلى على مدينة رفح جنوبى قطاع غزة، حيث استشهد 19 شخصا الليلة الماضية فى غارات مكثفة، بحسب سكاى نيوز.

وقال مسئولو صحة فلسطينيون إن الشهداء الذين سقطوا من جراء قصف منزلين، وإن من بينهم 13 طفلا من عائلة واحدة.

وبحسب سكاى نيوز، قال محمد سلامة، الطبيب الذى يعتنى بالمولودة، إن الطفلة تزن 1.4 كيلوجرام وولدت فى عملية قيصرية طارئة وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا.

طفلة الشهيدة صابرين السكنى

وذكر أن والدتها الشهيدة صابرين السكنى، كانت حُبلى فى الأسبوع الثلاثين.

ووُضعت المولودة فى محضن بأحد مستشفيات رفح إلى جانب رضيعة أخرى، ووضع شريط لاصق على صدرها كتب عليه "طفلة الشهيدة صابرين السكنى".

وقال أحد أقاربها ويدعى رامى الشيخ إن ملاك، ابنة صابرين الصغيرة التى قتلت فى الغارة، كانت تريد تسمية أختها الجديدة "روح".

وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن الأطفال الـ13 استشهدوا فى غارة على المنزل الثانى التابع لعائلة عبد العال، كما قتلت امرأتان فى تلك الغارة.

وردا على سؤال عن الخسائر البشرية فى رفح، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى إن أهدافا مسلحة مختلفة تعرضت للقصف فى غزة، شملت مناطق عسكرية ومواقع إطلاق ومسلحين.