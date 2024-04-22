شكرا لقرائتكم خبر عن غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبى قطاع غزة، مشيرة إلى أن قصف مدفعى إسرائيلى استهدف شرقى مخيم المغازى وسط قطاع غزة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بان الدفاع المدني الفلسطيني أعلن عن ارتفاع عدد جثامين الشهداء التي انتشلت من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 210.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.