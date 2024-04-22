شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 فلسطينيين برصاص مستوطنين وجنود إسرائيليين شرق رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطواقم الطبية فى مجمع فلسطين الطبى تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقا، شرق رام الله، وسط الضفة الغربية.



وأفادت الوزارة، فى بيان صحفى، بتعاملها مع إصابة خطيرة فى الصدر، وتم إدخالها لغرف العمليات، وإصابتين بجروح متوسطة فى الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة فى الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة فى الأطراف العلوية.



وهاجم المستوطنون القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام، وحاولوا إحراق منزل أحد المواطنين الفلسطينيين، كما حاولوا اقتحام منزل فى الجهة الشمالية، ومنازل أخرى فى الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحى صوب السكان.



واقتحمت قوات الاحتلال القرية لتوفير الحماية للمستوطنين، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالى ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدنى من الوصول إلى المكان، فيما هاجم مستوطنون المواطنين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.



وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحى صوب السكان والاعتداء على ممتلكاتهم.