شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسى: طائرات التحالف الدولى تنتهك المجال الجوى لسوريا 12 مرة خلال يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا التابع للجيش الروسى، يورى بوبوف، إن طائرات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوى السورى فى منطقة التنف 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبحسب بيان صحفى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، فقد حذر بوبوف من أن طائرات التحالف الدولى تواصل خلق وضع خطير قد يتسبب فى وقوع حوادث جوية وتصعيد الوضع فى الأجواء السورية.



وأوضح أن 3 أزواج من طائرات التحالف من طراز F-15، وزوج من الطائرات المقاتلة من طراز رافال، بالإضافة إلى زوجين من القاذفات الهجومية من طراز A-10 ثاندربولت، انتهكت الأجواء السورية فى منطقة التنف، التى تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، 12 مرة خلال اليوم الماضى.



وأضاف المسؤول العسكرى الروسى أنه تم الإبلاغ أيضا عن 3 انتهاكات لبروتوكولات منع الاشتباك المبرمة فى 9 ديسمبر 2019 والمرتبطة بالطلعات الجوية التى قامت بها الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.