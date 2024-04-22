شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأونروا: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بما في ذلك مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأوضح مفوض عام الأونروا في تدوينه له علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " x "أنه تسببت العملية الأخيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم نور شمس في خسائر في الأرواح بالإضافة إلى أضرار جسيمة في منازل السكان والخدمات العامة.

وأضاف مفوض عام الأونروا قُتل مئات الأشخاص، من بينهم ما لا يقل عن 112 طفلاً فلسطينيًا، في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر لافتا الي أن القيود المفروضة على الحركة وعنف المستوطنين الإسرائيليين تعيق وصول الناس إلى الوظائف وسبل العيش وتفرض حالة من الخوف المستمر.

وشدد مفوض عام الأونروا قائلا حان الوقت لإنهاء الاحتلال ومعالجة الصراع الأطول أمداً دون حل من خلال الوسائل السياسية والالتزام الحقيقي بالسلام.