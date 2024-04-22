شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولي: الهجمات على الرعاية الصحية في غزة الأعلى عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير لمنظمة أنقاذ الطفولة الدولية، أن معدل الهجمات الشهرية على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ بداية عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي أعلى من أي صراع آخر في الآونة الأخيرة على مستوى العالم، حيث بلغ متوسط الهجمات 73 هجومًا كل شهر.

وأَضاف التقرير أنه وقع حتى اليوم ما لا يقل عن 435 هجومًا على المرافق الصحية أو العاملين في القطاع الصحي في جميع أنحاء غزة خلال ستة أشهر من الصراع بين 7 أكتوبر 2023 وأوائل أبريل 2024 أي ما يعادل 73 هجومًا شهريًا من الحرب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية لافتا ان هذا العدد يتجاوز هذا العدد عدد الهجمات شهريًا في جميع البلدان الأخرى التي مزقتها الحروب منذ عام 2018، بما في ذلك أوكرانيا التي لديها ثاني أكبر عدد بـ 67 هجومًا شهريًا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بمتوسط 11 هجومًا شهريًا.

وأشار التقرير إلى أنه لم تقتصر الهجمات على الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة على غزة، حيث تم الإبلاغ عن 369 هجومًا أيضًا في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الستة الماضية. وتشمل هذه 302 عرقلة للوصول إلى الخدمات الصحية، واستخدام القوة داخل المرافق الصحية.

ولفت التقرير إلى أنه تصنف منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الهجوم على الرعاية الصحية على أنه أي حالة من حالات العنف ضد الخدمات الصحية أو أي عوائق تتداخل مع تقديمها أو الوصول إليها أثناء حالات الطوارئ، بما في ذلك التهديدات النفسية وترهيب المرضى والعاملين.

وأكد التقرير إلى أن ستة أشهر من القصف المستمر والحصار وعرقلة توصيل المساعدات أدت إلى تدمير النظام الصحي في غزة لافتا الي ان هناك 11 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل بشكل جزئي، وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حوالي 350,000 شخص يعانون من أمراض مزمنة في غزة غير قادرين على الوصول إلى الأدوية والإمدادات والخدمات الحيوية.



